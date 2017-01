[CES] La Box BitDefender veut protéger tous les appareils connectés de votre maison

La concurrence est rude sur le marché de la sécurité informatique et chaque acteur pousse l’innovation toujours plus loin pour proposer des services nouveaux et se différencier des autres. Au CES, c'est BitDefender qui a dévoilé les fonctionnalités de la nouvelle version de sa « Box » censée protéger l’intégralité de votre équipement domestique informatique et les objets connectés (ordinateurs, smartphones, tablettes, TV, etc.). Cette box est aussi un routeur permettant à chacun de se connecter au réseau domestique.



La première version de la box n’a pas convaincu et n’arrivait pas tout le temps à bloquer ce qui pouvait être une intrusion extérieure, mais cette fois-ci BitDefender promet du changement et une protection optimale. Désormais, la box va inspecter le trafic circulant sur votre réseau, va détecter les intrusions sur celui-ci et vous laisser le choix de bloquer instantanément toutes ces connexions externes.



D’autre part, BitDefender vous donnera la possibilité de souscrire à un abonnement antivirus à 99 dollars par an (gratuit la première année) qui viendra avec la Suite de Sécurité BitDefender Total Security que vous pourrez installer sur vos PC, vos Mac ou vos appareils tournant sous Android. Tous vos appareils seront ainsi protégés contre les menaces et même à l’extérieur quand vous vous connecterez à un réseau inconnu pour éviter tout risque.



Le prix de cette box BitDefender n’a pas encore été communiqué, mais devrait être au niveau de la précédente soit 130 dollars aux Etats-Unis. La box sera disponible aux USA à la fin de l'année 2017, mais la nouveauté c'est qu'elle sera également proposée au Japon et en Europe un peu plus tard.



Sa configuration annoncée :



Processeur ARM Cortex A9 dual-core 1.2 GHz

1 Go de RAM

4 Go de stockage flash

2 ports Ethernet.