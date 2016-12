iPhone/iPad : BitTorrent Live est dispo sur iOS

Quelques six mois après sa sortie, BitTorrent Live s’ouvre enfin pour iOS. Depuis son lancement BitTorrent Live était déjà disponible sur Fire TV ou encore Apple TV. Initialement annoncée pour juin 2016, l’application sort enfin sur plateforme mobile des iPhone et autres iPad.



Malgré le fait que par l’application ne brille pas pour le moment par son nombre de chaînes (plutôt réduit), c’est plutôt la technologie utilisée et la façon dont le contenu transite qui est des plus intéressante. Avec une latence de moins de 10 secondes, le spectateur est aussi diffuseur. Ce service multi channel permet de visionner du contenu vidéo en live avec un débit des plus impressionnants. S’inspirant de l’efficacité du transfert torrent en peer to peer, chaque spectateur devient diffuseur de contenu permettant ainsi une méthode plus large de distribution du contenu et offrant une latence bien plus réduite.



C’est donc avec son “protocole de streaming peer to peer” que BitTorrent Live veut toucher un plus grand public en délivrant un contenu toujours stable sans même avoir besoin de dépenser dans des infrastructures réseau dont le budget serait bien trop lourd. Il faut maintenant que l’entreprise s’attèle à rajouter plus de chaînes car même avec le plus rapide des systèmes de streaming une plateforme vidéo sans programmes ne risque pas d’être populaire longtemps.