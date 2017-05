Bixby, l’assistant virtuel de Samsung va s'installer dans les réfrigérateurs

Samsung a annoncé l’arrivée de son assistant virtuel Bixby sur ses réfrigérateurs intelligents. Si Bixby a fait ses débuts sur les smartphones Galaxy S8, la compagnie coréenne n’a jamais caché ses projets d’étendre son assistant à d’autres appareils. Samsung respecte son plan de marche en amenant Bixby sur sa gamme de réfrigérateurs Family Hub 2.0. Tous les nouveaux exemplaires seront désormais livrés avec l’assistant virtuel intégré. Les réfrigérateurs seront dotés à l'extérieur d’une interface avec contrôle vocal.

Les possesseurs de réfrigérateurs de la gamme Family Hub (essentiellement américains aujourd'hui), pourront demander n’importe quelle tâche à Bixby simplement avec leur voix. Il sera possible d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités telles que la météo, demander les étapes d’une recette ou ajouter un article à la liste de course.



Après les smartphones et les réfrigérateurs, Samsung compte également déployer son assistant virtuel à ses téléviseurs.



