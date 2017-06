Bixby : inscrivez-vous pour participer au test sur Galaxy S8

Samsung vient d’annoncer que Bixby, l’assistant virtuel de son Galaxy S8 qui s’est surtout fait remarquer par son absence au lancement du smartphone, arrive en phase de test. Certains utilisateurs du smartphone triés sur le volet y auront donc accès en avant-première afin de le tester avant sa sortie.

Bixby se sera décidément fait attendre. Prévu au départ pour avril, en même temps que le Galaxy S8 dont il doit faire partie, l’assistant virtuel de Samsung a été repoussé sans grande promesse de la part du constructeur coréen, qui indiquait un vague « fin juin ». Alors que cette limite approche, la marque vient d’ouvrir une page Web sur laquelle les possesseurs de Galaxy S8 intéressés par un test anticipé de Bixby peuvent s’inscrire. Samsung a d’ores et déjà indiqué que tous ne seront pas servis, et n’a pas indiqué selon quels critères les participants seront choisis. La page en question ne donne pas non plus de date.



