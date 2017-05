Black Lightning : la prochaine série de super-héros se dévoile en bande-annonce

Après Flash, Arrow, Supergirl ou Legends of Tomorrow, la prochaine série de super-héros de la CW, Black Lightning, se dévoile à travers une première bande-annonce.

Aux États-Unis, le mois de mai fait la part belle aux séries TV. C’est en effet durant la saison des upfronts que les principales chaînes américaines dévoilent tous les ans leur programmation pour la saison prochaine. Après CBS et les sériesStar Trek Discoveryou Young Sheldon, c’est au tout de la CW de présenter ses nouveaux programmes, à commencer par Black Lightning, sa nouvelle série de super-héros.

Comme Arrow, Supergirl, Flash ou Legends of Tomorrow, Black Lightning est tiré des comics de l’éditeur DC (Superman, Batman, Wonder Woman, etc). La première bande-annonce, dévoilée ce jeudi, permet d’en apprendre davantage sur ce super-héros afro-américain, interprété par Cress Williams. Après avoir échappé de peu à la mort, il décide de mettre fin à sa carrière de justicier pour devenir principal d’un collège. Après la montée en puissance des gangs, il va cependant reprendre du service et concevoir une armure le rendant capable de manipuler l’électricité.

La série Black Lightning, bien que diffusée aux États-Unis sur la chaîne CW, ne se situera pas dans le même univers que Flash, Arrow, Supergirl ou Legends of Tomorrow. Interrogé par le magazine Entertainment Weekly, le président de la chaîne, Mark Pedowitz, a ainsi déclaré que « pour le moment, Black Lightning ne fait pas partie du Arrowverse. Il est dans un contexte différent ». Rien n’empêchera cependant la chaîne d’organiser un cross-over comme celui prévu à l’automne pour ses autres séries. La chaîne a en effet déjà utilisé les super-pouvoirs de ses super-héros comme celui de Flash pour justifier le voyage d’un univers à un autre.

La série Black Lightning arrivera sur la chaîne CW en 2018 et non pas à la rentrée de septembre. Elle est produite par Greg Berlanti, à qui l’on doit déjà les quatre autres séries super-héroïques de la chaine, et écrite par Mara Brock Akil.