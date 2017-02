Black Lightning, (encore) une série DC en préparation

Jusqu'à présent, la CW nous avait gratifiés de 4 séries liées au monde des super-héros DC : Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Cet univers télévisuel pourrait prochainement accueillir un petit nouveau, en la personne de Black Lightning, un personnage bien connu des fans de comics, mais beaucoup moins du grand public.

Bientôt le Club des 5 sur CW ?



Selon le site Deadline, le réseau de diffusion américain CW serait sur le point de lancer prochainement une nouvelle série consacrée à un super-héros : Black Lightning pourrait prochainement faire son entrée sur le petit écran. Initialement prévu pour la Fox (qui diffuse déjà la série Gotham), le personnage devrait finalement débarquer sur la chaîne concurrente CW. Celle-ci détient la quasi-totalité des séries DC, à savoir Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et même Supergirl, diffusé à l'origine sur CBS. De quoi étendre l'univers télévisuel DC encore un plus, jusqu'à ce que tout ce petit monde se rencontre dans un nouveau crossover explosif.



Mais qui est Black Lightning ?

Peut-être inconnu du grand public (il n'est encore jamais apparu dans une série TV ni au cinéma), Black Lightning reste cependant un personnage très populaire chez les lecteurs de comics. Capable de manipuler l'électricité grâce à son costume, il s'agit d'un ancien super-héros contraint de rependre du service pour empêcher sa fille de devenir elle-même une super-héroïne. Il a rejoint la célèbre Justice League, dont font partie Batman, Super-Man et Wonder Woman.



En production depuis septembre dernier, selon le site My Entertainment World, le pilote de la série pourrait être tourné en mars prochain.



