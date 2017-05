Black Mirror donne des idées aux développeurs d'applications Hololens

Whac A Mole AR/MR HoloLens prototype

La série TV Black Mirror mêle horreur, thriller, drame et science-fiction. Elle présente un univers dystopique où les nouvelles technologies tiennent une place centrale. Les fans se souviendront de l’épisode « Playtest » qui présente un tableau terrifiant de ce que pourrait être le futur du jeu vidéo. En effet, le héros est contraint de jouer à une version du whac a mole à la sauce Resident Evil. La firme Capitola VR basée à Amsterdam s’est inspirée de cette séquence et a reproduit cette expérience en réalité augmenté. L'idée est de partir de Black Mirror pour développer un mini jeu basé sur cet épisode si particulier de la série.

C’est par l’intermédiaire de David Robustelli, développeur spécialisé dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle que la firme a dévoilé les premières images du jeu. Le développeur a partagé une vidéo qui montre une ébauche pleinement fonctionnelle avec le casque Hololens de Microsoft. Le gadget détecte en effet la position du bras du joueur grâce à ses accessoires. En levant les mains, il sait quand le joueur est prêt à frapper. Les fans de Black Mirror reconnaitront aisément la référence.



Pour aller encore plus loin dans l'adaptation, la firme Capitola VR a également essayé une combinaison en utilisant le dispositif de reconnaissance de mouvement des mains Leap Motion, mais le résultat n'a pas été concluant.



Bien évidement le jeu reste au stade de développement pour l’instant. Et d'ailleurs rien ne garantit qu'il sera un jour commercialisé. Mais en attendant, il permet, via cette démo, de montrer tout le talent des équipes de Capitola ainsi que les possibilités inouïes d'Hololens.

