[CES] : le Mercury de Blackberry/TCL se dévoile (juste un peu)

En septembre dernier, Blackberry annonçait que l’entreprise arrêtait la fabrication de téléphones. Officialisée en décembre, la conception matérielle a été déléguée au constructeur chinois TCL, qui n'a pas perdu de temps.



Plus tôt aujourd’hui, Steve Cistulli (président de TCL) a teasé le lancement du nouveau Blackberry mercury. Sûrement plus amplement présenté d’ici la fin du CES, on sait déjà que la spécificité de ce modèle sera d’être munis d’un clavier physique. En ce qui concerne les autres caractéristiques, les rumeurs parlent d’un écran de 4,5 pouces (définition de 1620 x 1080 pixels) et d'une densité de 420 ppi. En son cœur le téléphone serait muni d’un chipset SnapDragon 625, 32 Go de mémoire interne sont prévus pour 3Gb de RAM. Le tout alimenté par une batterie 3400 mAh. Enfin, il serait question d’un combo de caméra frontale/dorsale de 8MP/18MP, d’une vitre de protection Gorilla, d’une compatibilité USB-C et aussi d’un scanner d’empreinte sur la barre espace du clavier. Le système d’exploitation de ce smartphone devrait être Android Nougat, mais adapté par Blackberry et agrémenté de différentes applications orientées entreprises.



Si Blackberry s’en est sorti, c'est grâce à la vente de logiciels, et c’est probablement ce qui a poussé sa direction de se transformer en concepteurs de logiciels adaptés pour laisser le travail matériel à un fabricant tiers. Cette fusion portera-t-elle ses fruits ? Réponse avec le fameux Mercury, dont le prix avoisinerait les 350 euros.

