Blade Runner 2049 : la bande-annonce est en réalité une copie du film original

Il y a quelques jours, nous découvrionsla bande-annonce officielle de Blade Runner 2049. IMdb s’est amusé à comparer la bande-annonce à des scènes du film original et le résultat est assez surprenant. Il semblerait que ce deuxième volet ressemble fortement à son original.

En regardant ce montage vidéo, on réalise que les créateurs de Blade Runner 2049 se sont donné du mal afin de respecter au mieux l’atmosphère et le visuel du film original. Si à la sortie de la bande-annonce les fans avaient tout de suite noté que la musique et l’atmosphère sombre étaient au rendez-vous, les similitudes ne s’arrêtent pas là.

Des scènes du nouveau film ressemblent trait pour trait à celles du premier film. Dans les scènes choisies par IMdb, on réalise que la position des acteurs, le cadrage et le mouvement de la caméra sont exactement comme dans le film original.

Toutefois, si les deux films semblent similaires, une différence est à noter dans celui de Denis Villeneuve : la présence d’une luminosité plus claire et plus douce.

Blade Runner 2049 sort dans les salles le 4 octobre prochain en France.



>>>>>> Lire aussi : Blade Runner 2049 : un trailer de 2mn pour patienter