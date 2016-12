Blade Runner 2049 : enfin le premier teaser du film !

C’est l’an prochain que Blade Runner reviendra au cinéma. Après des années d’attente, le film de Ridley Scott aura enfin droit à une suite qui se dévoile ce lundi avec un premier teaser.

On savait tout ou presque de la suite de Blade Runner, son casting, l’année à laquelle l’histoire se déroulera, la ville. Tout, sauf son scénario, du moins jusqu’à ce lundi. Le studio Alcon vient en effet de dévoiler, sur le site Entertainement Weekly, la première bande-annonce du film.

On peut y découvrir la ville de Los Angeles remplie de néon avec une voix, apparemment celle d’un blade runner, les chasseurs de robots humanoïdes : « Les replicants sont comme n’importe quelle machine, un bénéfice ou un danger. S’ils sont un bénéfice, ce n’est pas mon problème ». On peut alors découvrir l’officier K, interprété par Ryan Gosling, marchant dans un désert de sable. Il pénètre alors dans un palais où il découvre Rick Deckard (Harrison Ford), menaçant, un revolver à la main : « C’était mon travail avant. J’étais bon ». « Les choses étaient plus simples à l’époque », répond alors l’officier K.

Le studio Alcon a également dévoilé le synopsis officiel du film : « Trente ans après les événements du premier film, un nouveau blade runner, l’officier K de la police de Los Angeles, découvre un secret qui a le potentiel de plonger le reste de la société dans le chaos. La découverte de K le mène vers une quête pour retrouver Rick Deckard, un ancien blade runner qui a disparu il y a trente ans ».

Blade Runner 2049 sortira en France le 4 octobre 2017. Le film est réalisé par Denis Villeneuve (Premier Contact, Sicario), avec Harrison Ford, Ryan Golsing, Robin Wright ou Jared Leto.