Il recrée l'appartement de Blade Runner pour la VR

En attendant que la sortie du nouvel opus de Blade Runner prévu cette année, un passionné s'est engagé dans un projet démentiel : recréer trait pour trait l'appartement du premier film et en faire une version compatible pour la réalité virtuelle.



Lancée en 2014, l'idée de Quentin Lengelé consiste à modéliser de la manière la plus fidèle possible les différents décors que l'on peut apercevoir dans le film Blade Runner de 1982. Le projet, intitulé Blade Runner 9732, utilise le moteur de jeu Unity 5.5. Son principal sujet d'étude est l'appartement de Rick Deckard, le héros du film interprété par Harrison Ford. Quentin Lengélé, ingénieur belge, s'est également attaché à rendre son projet compatible avec la réalité virtuelle (VR). Blade Runner 9732 peut donc être visualisé à l'aide des casques HTC Vive et Oculus Rift.



L'avancée de son projet est consultable à cette adresse : http://www.br9732.com/#home. Il a récemment diffusé une vidéo, visible ci-dessous, et qui permet de constater de l'incroyable travail effectué depuis 3 ans. De quoi patienter tranquillement jusqu'à la sortie du prochain film, lequel est prévu pour le 4 octobre prochain.





L'appartement de Blade Runner recréé en 3D.