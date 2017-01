Ce fanfilm de Blade Runner est (presque) aussi bien que l'original

Slice of Life est un projet de court-métrage lancé une équipe croate. Jusque là, rien d'exceptionnel, sauf que Slice of Life se situe dans un univers que les fans de SF connaissent bien : celui de Blade Runner. Et la bande-annonce qui vient d'arriver sur YouTube rend un bel hommage au film de Ridley Scott.



Réalisé par Luka Hrgović Slice of Life est une initiative née il y a 3 ans. Même si l'idée est venue après le lancement du projet, le film se situe dans le même univers que celui de Blade Runner. Il en reprend donc tous les codes visuels, la même ambiance futuriste et utilise une bande-son qui n'est pas sans rappeler celle de Vangelis. Et plutôt que de faire appel à une abondance d'effets spéciaux modélisés sur ordinateur, l'équipe en charge de Slice of Life a préféré utilisé des techniques plus rétro : projections en arrière-plan, utilisation de modèles miniaturisés et de matte painting.



La première bande-annonce du court-métrage vient d'arriver et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle donne vraiment envie d'en voir davantage. Pour la petite histoire, le réalisateur a également utilisé une... BX ! Son équipe a construit une réplique de la fameuse voiture de Citroën au 1:6 et a été totalement customisée.



Le film devrait très prochainement bénéficier d'une campagne Kickstarter. En attendant, rendez-vous sur le compte Twitter ou sur Facebook du projet pour son avancée. De quoi patienter jusqu'à la sortie de la suite officielle de Blade Runner : Blade Runner 2049 sortira quant à lui le 4 octobre 2017 en France.

La bande-annonce de Slice of Life