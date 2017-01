World of Warcraft a son émission de cuisine

Les concepteurs de World of Warcraft ont inventé un monde à partir de rien avec ses paysages et ses mœurs. Mais auraient-ils pu imaginer que de leur œuvre découlerait une nouvelle spécialité gastronomique ? En tout cas, les téléspectateurs sud-coréens savent déjà à quoi s’attendre puisqu’il existe une émission de cuisine sous licence officielle dans ce pays.

Pour le gamer cordon-bleu

Après les produits dérivés comme les accessoires ou les T-shirts, le célèbre MMORPG s’attaque maintenant à la cuisine. L’émission sud-coréenne s’intitule « WoW! Recipe ? The Meal is Ready ». Elle repose sous la direction du chef et grand amateur de Word Of Warcraft Choi Hyun-seok. Il demande à deux candidats de préparer des plats inspirés du MMORPG.

L’un représente l’Alliance tandis que l’autre se bat sous le drapeau de la Horde. Ces candidats devront faire preuve de créativité, mais ils devront surtout avoir une connaissance de l'univers de Warcraft.

>>> Lire aussi Blizzard lance son application compagnon pour WoW

Pour rappel, Blizzard a déjà sorti son livre de recettes officiel de World of Warcraft en octobre 2016. Il regroupe plus de 100 recettes allant des Brownies de Dalaran au Chili du Soufle du Dragon. Cette vidéo montre à quoi il faut s’attendre.