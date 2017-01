Heroes of the Storm : tous les héros gratuits ce weekend

Blizzard va lancer un weekend spécial à destination des joueurs de Heroes of the Storm, son MOBA concurrent de DotA (Valve) et de League of Legends (Riot Games). Pendant un weekend, la totalité des héros du jeu, normalement accessibles uniquement à l’achat, seront disponibles gratuitement. L’occasion pour les nouveaux venus de s’essayer au titre.

Le jeu Heroes of the Storm est diffusé gratuitement par Blizzard, et repose sur un modèle économique un peu particulier pour un jeu de cette ampleur : les joueurs doivent acheter eux-mêmes les personnages (ou héros, comme le jeu les appelle) auxquels ils veulent avoir accès pour une partie. Avec le temps, et les différentes mises à jour du jeu, le nombre de héros s’est étendu pour atteindre un total d’une soixantaine aujourd’hui; issus des différents univers de l’éditeur. Si certains de ces héros sont gratuits pendant une période limitée, payer sera globalement la seule manière de tous les jouer à n’importe quel moment. Ainsi, à partir du 13 janvier, et ce jusqu’au 16, les joueurs qui n’auraient pas fait l’acquisition de tous les personnages du jeu pourront y accéder gratuitement. Cela sera également pour des joueurs découvrant le jeu de se faire une idée de la diversité du casting sans avoir à débourser d’argent.

L’éditeur Blizzard a derrière lui une longue tradition d’offrir du contenu gratuit à ses joueurs pour une durée limitée, comme c’est régulièrement le cas d’Overwatch, qui se retrouve gratuit pendant certains weekends. Outre la découverte auprès des nouveaux joueurs, cela permet également de relancer l’activité du jeu en ligne, les serveurs étant généralement plus peuplés lors de ces weekends gratuits.