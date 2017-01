Blizzard : le jeu Starcraft II offert à certains joueurs

Certains joueurs ont eu la bonne surprise de se voir offrir le jeu Starcraft II gratuitement. Blizzard a en effet décidé d’offrir le titre à quelques chanceux triés sur la liste. Des joueurs de Battle. Net ont découvert la présence du jeu vidéo dans leur logithèque en ouvrant l'application sur leur pc. Si certains ont très vite pensé qu’il s’agissait d’une erreur, heureusement pour eux, il n’en est rien.



Blizzard s’est en effet exprimé en déclarant qu’aucune erreur n’avait été faite et qu’il s’agissait réellement d’un cadeau à certains de leurs utilisateurs. La méthode utilisée pour sélectionner les joueurs reste un mystère. Nous ne savons pas si Blizzard a offert le jeu de manière aléatoire ou non. Quant au but de l’action, Blizzard qu’il s’agissait d’une méthode originale pour faire de la promotion. Il est à noter toutefois qu’aucune clé de téléchargement n’a été envoyée aux joueurs.

>>> Lire aussi : Overwatch va faire la fête pour le nouvel an chinois