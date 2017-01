[CES] Buddy : le plus mignon des robots est français

Blue Frog Robotics, une start-up française, expose au CES de Las Vegas son petit robot compagnon appelé Buddy. Dépourvu de mains, le petit engin roule sur des pneus et se distingue par la présence d’un écran tactile de 8 pouces en guise de « visage ». Il sera ainsi en mesure d’afficher plusieurs « émotions ». Notons aussi qu’il pèse 5 kg et ses batteries lui assurent une autonomie comprise entre 8 et 10 heures.

Buddy assurera plusieurs fonctions

Selon les responsables de la start-up, Buddy agira en tant qu’« assistant personnel ». Il est doté de fonctionnalités simples comme le réveil et le calendrier. Il peut aussi divertir les différents membres de la famille en lançant des vidéos en streaming ou de la bonne musique. Grâce à la présence des caméras de sécurité, ce petit robot contribue à sécuriser le domicile, surtout lorsque les propriétaires sont absents. Enfin, il est également capable de communiquer avec les dispositifs intelligents de la maison.

Buddy

En vue de favoriser la démocratisation de son appareil et faciliter la personnalisation du robot, Blue Frog Robotics a installé un programme open source pour le contrôle de Buddy. La plateforme de développement est accessible à tous et chacun peut installer les fonctionnalités qu’il souhaite.

