[CES] Le prestigieux Blue lance son tout premier casque Bluetooth

Présente au CES de Las Vegas, Blue Microphones a dévoilé son premier casque Bluetooth, le Satellite. Comme les autres entreprises du secteur, la firme américaine mise sur le sans-fil. Ce produit s’appuie sur un ampli intégré, embarque des haut-parleurs de 44 mm et utilise aussi une technologie d’annulation de bruits.

Blue Microphones améliore ses casques

Par rapport à ces prédécesseurs, le Satellite est facilement pliable pour faciliter son transport. Afin que la qualité sonore soit meilleure, Blue Microphones a intégré deux drivers pour chaque écouteur, le premier est destiné à la partie audio tandis que le second supprime le bruit ambiant. Le constructeur n’a pas encore précisé la date de sortie et le prix de cet appareil.

Longtemps, la firme américaine était reconnue pour la qualité de ses microphones. Quand elle s’est lancée sur le créneau des écouteurs, les observateurs se sont interrogés sur ses capacités à maintenir sa réputation. Les deux premiers produits, les Mo-Fi et Lola ont été bien accueillis par les spécialistes qui ont souligné leur design et leur qualité sonore.

Blue Microphones continue sur cette voie. En plus du Satellite, elle a aussi présenté deux autres appareils : Ella, un casque magnétique planaire et Sadie qui succèdera au Mo-Fi et son driver de 50 mm.

