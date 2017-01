Boeing : des nouvelles combinaisons spatiales tout droit sorties d’un film de science-fiction

Boeing vient de dévoiler ses nouvelles combinaisons spatiales qui font beaucoup penser au film 2001 L’Odyssée de l’Espace. Ces nouvelles combinaisons sont destinées aux astronautes de la Nasa qui partiront en mission pour l’ISS à bord du vaisseau Starliner. Boeing a décidé de rendre les combinaisons des astronautes plus modernes, mais aussi et surtout beaucoup plus pratiques. Elles sont ainsi bien plus supportables qu’une combinaison classique laissant plus de liberté de mouvement. Comment ? La société a fabriqué des combinaisons qui sont 40% moins lourdes que les précédentes.



En plus d’être plus légères, Boeing a ajouté une fermeture éclair au dos des combinaisons afin que les astronautes puissent les enfiler plus rapidement. Le casque permet désormais un champ de vision à 180° et contient un système de communication avec les autres membres de l’équipage. Par ailleurs, les gants ont été modifiés pour pouvoir utiliser des écrans tactiles.



Cette combinaison, qui permet plus de confort rappelle fortement celle du film 2001 L’Odyssée de l’Espace de par sa coupe et sa couleur bleue. On devra encore attendre un moment avant de voir des astronautes porter cette combinaison car la mission à bord du Starliner n’est pas prévue avant fin 2018.

