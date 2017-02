[Promo] L'excellent casque Focal Spirit One S à 69 €

Materiel.net baisse de 30% (jusqu'au 14 février) le prix du casque Spirit One S de Focal. Ce dernier passe donc de 99 € à 69 €, ce qui est actuellement le meilleur prix du web.

Le Spirit One S de Focal est un casque fermé (les personnes proches du porteur du casque n'entendent pas la musique) de type circum-aural (dont les oreillettes englobent complètement les oreilles). Les coussinets et l'arceau étant bien rembourrés, le confort d'utilisation est au rendez-vous et l'écoute prolongée ne provoque aucune gêne particulière. Le casque bénéficie en outre d'une bonne qualité de fabrication et il est accompagné d'une housse rigide pour son transport ainsi que d'adaptateurs avion et jack 6,35 mm. Son câble, de 1,4 mètres, est muni d'une télécommande (avec micro), qui permet de prendre des appels.

En ce qui concerne la qualité audio, le Spirit One S délivre un son précis, sans distorsion. Les basses sont bien présentes, sans trop prendre le dessus sur les médiums et les aigus. Au final, le rendu audio est donc plutôt neutre, avec une bonne spatialisation. De plus, l'isolation phonique des oreillettes permet de profiter de sa musique sans être trop gêné par les bruits environnants.

>>> Lire : [Comparatif] Casques audio : quel est le meilleur ?

