[Promo] Le plateau audio Bose Solo 15 Serie II à 349,95 €

Si vous désirez booster le son de votre téléviseur sans pour autant réaliser une installation complexe, le plateau audio Boso Solo 15 Serie II est proposé par Darty à 349 €, contre 499 € partout ailleurs. La livraison est offerte et vous pouvez rapporter l'appareil sous 15 jours s'il ne vous convient pas.

Le plateau audio Bose Solo 15 Serie II mesure 62,8 x 35,6 cm (pour une hauteur de 7,6 cm) et se glisse sous une télévision, pesant au maximum 34 kg. Le boîtier renferme deux haut-parleurs à chaque extrémités, auxquels s'ajoute un haut-parleur central plus spécifiquement dédié à la restitution des voix. La connectique est composée de deux entrées numériques (optique et coaxiale) et d'entrées RCA analogiques (les câbles sont fournis).

La compatibilité Bluetooth du Solo 15 Series II permet d'écouter la musique stockée sur un smartphone ou une tablette. Le plateau audio se pilote par l'intermédiaire d'une télécommande très complète (avec des touches pour ajuster le niveau des basses), qui peut être utilisée pour contrôler une télévision ou un lecteur DVD/Blu-ray.

>>> Lire : Comparatif : quelles sont les meilleures plaques et barre de son ?

>>> Suivez-nous sur Twitter via @Toms_BonsPlans

Et toujours

Honor 6X + accessoire à 219,90 €

A peine sorti, le 6X bénéficie déjà d'une baisse de prix. Honor propose d'ores et déjà une offre de remboursement de 30 €, ce qui porte le prix de l'appareil à 219,90 € (gris, argent et or). En bonus, les boutiques en ligne offrent en bonus divers accessoires. Pour Boulanger, c'est un kit mains-libres (de marque EssentielB, la marque de Boulanger) d'une valeur de 60 €. Chez Darty, c'est une enceinte Bluetooth JBL (30 €). Materiel.net, enfin, offre pour sa part une carte mémoire microSD Sandisk de 32 Go (15,90 €). Il y en a donc pour tous les goûts.

En savoir plus

iPhone/iPad : un déluge de jeux en soldes sur l'AppStore

Les éditeurs de l’AppStore se plient en quatre pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année aux utilisateurs d’iPhone, iPad et iPod Touch. Leur cadeau ? Des réductions comme s’il en pleuvait sur des dizaines de jeux.

En savoir plus

Cultura : 2 vidéo achetées = 3ème offerte et 5 vidéos pour 30 €

Ces deux offres proposées pour cette fin d'année par l'enseigne en ligne Cultura vous permet de faire votre sélection parmi 1800 références de Blu-ray et de DVD.

UBI30 : 7 jeux Ubisoft à télécharger gratuitement

Sept jeux gratuits, c’est ce qu’offre aujourd’hui Ubisoft qui laisse une dernière chance à tous les joueurs PC de récupérer l’ensemble des titres qu’il a donné en cadeau depuis quelques mois.

En savoir plus

Nintendo Wii U + Mario Kart 8 + WiFit Balance Board + Sing Party + Guitar Hero Live à 298,99 €

HP Pavilion X2 à 499,99 €

Cdiscount commercialise le PC portable HP Pavilion X2 12-b101nf à 499,99 € alors que son prix était jusqu'à maintenant de 699 €.

En savoir plus

Creative Sound Blaster Roar 2 à 99,99 €

Creative a récemment baissé de façon très significative le prix de son enceinte Bluetooth portable Sound Blaster Roar 2. Elle est désormais proposée à 99,99 € et disponible en deux coloris : noir ou blanc.

En savoir plus

>>> Et retrouvez encore plus de codes de réduction, promos et autres bons plans dans notre section dédiée

Les réductions et offres de remboursement toujours en cours :

Jusqu'au 15 janvier 2017, Bose rembourse jusqu'à 30 € sur l'achat d'une enceinte Soundlink.

Jusqu'au 23 janvier 2017, Honor rembourse 30 € sur l'achat d'un smartphone Honor 6X.

Jusqu'au 31 janvier 2017, Canon rembourse jusqu'à 200 € sur l'achat d'une sélection de produits.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10% sur l'achat d'une barre de son.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10 ou 20% sur l'achat d'une télévision.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 € sur l'achat d'un bracelet Gear Fit2.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 ou 50 € sur l'achat d'une montre Gear S2 ou Gear S3.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 100 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S7 ou S7 Edge.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung vous offre un bracelet supplémentaire pour l'achat d'une montre Gear S3.

Jusqu'au 13 mars 2017, Samsung rembourse jusqu'à 500 € sur l'achat d'un téléviseur et jusqu'à 1000 € pour l'achat simultanée d'une barre de son.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 ou 70 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab S2 9,7'' Wifi ou 4G.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S6 Edge.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 30 ou 45 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab A 10.1 2016 Wi-Fi ou 4G.