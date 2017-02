[Promo] Enceinte Bluetooth : la Bose SoundLink III à 233 €

Alors qu'on la trouve généralement aux alentours de 329 € en France, le site italien d'Amazon propose l'excellente enceinte Soundlink III de Bose à seulement 233,12 € (avec les frais de port).



Avec son design de poste de radio rétro (25,6 x 13,5 x 5 cm pour 1,4 Kg), la Soudlink III est une enceinte Bluetooth portable qui se focalise sur l'essentiel, à savoir le son. Elle n'est pas compatible NFC, ne dispose pas de micro pour faire office de kit mains-libres et n'offre pas la possibilité de recharger la batterie d'un appareil mobile. Elle intègre juste quatre haut-parleurs et le minimum syndical en matière de touches de contrôle (marche/arrêt, volume, mode sourdine, sélection de la source).



Toutefois, le principal - à savoir la qualité audio - est au rendez-vous. La Soundlink III offre un son plus puissant et de meilleure qualité que sa petite sœur, la Soundlink Mini II. La musique bénéficie de basses performantes, qui laissent les médiums et les aigus s'exprimer. L'ensemble est plutôt bien équilibré. L'enceinte est livrée avec son adaptateur secteur, qui permet de recharger sa batterie. Celle-ci assure un bonne autonomie de 14h. En plus du mode Bluetooth, elle dispose d'une entrée auxiliaire de type jack 3,5 mm.

Et toujours

B&You : forfait illimité 50 Go à 9,99 €/mois pendant un an

Bouygues Télécom est le premier opérateur à répondre à l’offre 20 Go à 10 €/mois de SFR. Prenant pour base son forfait B&You 20 Go, il s’aligne sur le prix, à 9,99 €/mois, et ajoute 30 Go à son enveloppe data pour un total de 50 Go.

Parrot AR Drone 2.0 Power Edition à 210 €

Jusqu'à dimanche soir, le site Privatesportshop baisse de 30% le prix de l'AR Drone 2.0 de Parrot, dans sa version Power Edition. L'appareil est donc proposé au bon prix de 209,95 € (contre environ 300 € partout ailleurs).

Focal Spirit One S à 69 €

Materiel.net baisse de 30% (jusqu'au 14 février) le prix du casque Spirit One S de Focal. Ce dernier passe donc de 99 € à 69 €, ce qui est actuellement le meilleur prix du web.

SFR RED : forfait illimité 20 Go à 10 €/mois à vie !

En quête de nouveaux abonnés, SFR propose actuellement son forfait RED illimité à 10 € par mois avec 20 Go de données en 3G/4G au lieu de 1 Go habituellement. Ce forfait est sans engagement et son prix est garanti à vie.

Viewsonic PJD7720HD à 429,90 €

Cdiscount solde le vidéoprojecteur PJD7720HD de Viewsonic au prix de 429,99 €. C'est environ 100 € de moins que le prix de l'appareil dans les autres boutiques en ligne.

Samsung Galaxy A5 + carte microSD de 128 Go à 309 €

Pour le lancement de la version 2017 du Samsung Galaxy A5, plusieurs boutiques en ligne font des offres promotionnelles très intéressantes. Par exemple, si vous passez votre commande en ligne et allez chercher l'appareil en boutique, Darty vous fait bénéficier d'une remise de 70 € et d'une carte micro SD Samsung de 128 Go (pour 1 € de plus), si vous ramenez "votre ancien mobile" (donc pas forcément un smartphone !). A cela s'ajoute l'offre de remboursement de Samsung de 50 € sur ce modèle. La facture finale pour le Galaxy A5 et la carte de 128 Go est donc de 309 € puisque le prix initial du smartphone est de 429 €. Une offre similaire (sans la carte mémoire toutefois) est proposée pour le dernier Samsung Galaxy A3, qui passe de 329 € à 229 €.

Un film à télécharger gratuitement sur Fnac play

Le service de vidéos à la demande Fnac Play vous propose de télécharger gratuitement un film, grâce au code FILM_VACANCES, parmi une sélection de pas moins de 97 titres. Bon point, ces derniers sont variés (comédie, action science fiction, dessin animé) et globalement intéressants, même s'ils ne sont pas très récents.

Harman Kardon Aura Studio à 165,98 €

Sur le site anglais d'Amazon, vous avez l'opportunité d'acquérir l'excellente enceinte Bluetooth Aura Studio de Harman au très bon prix de 140,57 £, soit 165,98 € (port inclus vers la France), alors qu'on la trouve généralement à partir de 220 €.

Fitbit Charge HR à 84 €

Darty propose actuellement le bracelet Fitbit Charge HR au très bon prix de 89 €, contre 149 € en temps normal. La baisse est donc de 33 %. Seuls les modèles Prune (violet), en tailles Small et Large, et bleu (taille Small) sont disponibles à ce prix. Dans les trois cas, si vous optez pour l'option Click & Collect, qui consiste à retire votre commande en magasin, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 5 €, ce qui porte la facture finale à 84 €.

Creative Sound Blaster Roar 2 à 99,99 €

Creative a récemment baissé de façon très significative le prix de son enceinte Bluetooth portable Sound Blaster Roar 2. Elle est désormais proposée à 99,99 € et disponible en deux coloris : noir ou blanc.

Les réductions et offres de remboursement toujours en cours :

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10% sur l'achat d'une barre de son.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10 ou 20% sur l'achat d'une télévision.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 € sur l'achat d'un bracelet Gear Fit2.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 ou 50 € sur l'achat d'une montre Gear S2 ou Gear S3.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 100 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S7 ou S7 Edge.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung vous offre un bracelet supplémentaire pour l'achat d'une montre Gear S3.

Jusqu'au 13 mars 2017, Samsung rembourse jusqu'à 500 € sur l'achat d'un téléviseur et jusqu'à 1000 € pour l'achat simultanée d'une barre de son.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 ou 70 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab S2 9,7'' Wifi ou 4G.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S6 Edge.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 30 ou 45 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab A 10.1 2016 Wi-Fi ou 4G.