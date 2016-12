[Promo] L'imprimante Wi-Fi HP Envy 4525 à 19,99 €

Rueducommerce et CDiscount proposent l’imprimante HP Envy 4525 au meilleur prix actuellement, soit 49,99 €. Par un jeu de réductions, elle revient au final à 19,99 €.

HP propose actuellement une offre de réduction de 20 € sur ce modèle, à laquelle il est encore possible d’ajouter 10 € si l’on souscrit un abonnement Instant Ink. Heureux hasard, un accès de trois mois à ce service est offert avec le code 3mois (à saisir sur le site InstantInk). Résiliable à tout moment, il permet de recevoir des cartouches neuves (sans frais) en se basant sur le nombre de pages imprimées. C’est l’imprimante elle-même qui passe la commande grâce à sa connexion Wi-Fi.



L’Envy 4525 peut s’utiliser soit en USB depuis un ordinateur, soit sans-fil à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone. À ce titre, elle est compatible Apple AirPrint. Assez simple, elle dispose d’un affichage monochrome pour interagir avec elle. Ce n’est pas la reine de la rapidité puisqu’il lui faut plus d’une minute pour sortir une photo en 10x15. Néanmoins, le résultat est probant et qualitatif. Idem pour un document imprimé en noir et blanc. Comptez un peu moins de 20 secondes pour le voir sur papier.



Cette imprimante Wi-Fi est donc à réserver aux moins pressés, mais aussi aux consommateurs occasionnels, son coût à la page étant plutôt élevé (environ 0,25 €). Elle fonctionne avec deux cartouches d’encre (noir et couleurs) et a tendance à beaucoup consommer. En ce sens, l’abonnement à HP Instant Ink peut être pertinent. Le forfait de base, pour 50 pages par mois, est facturé 2,99 €/mois, soit 0,05 € par page.

