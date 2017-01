[Promo] Enceinte Bluetooth : la Bose Soundlink Mini II à 164,88 €

Si vous recherchez une bonne enceinte Bluetooth portable, l'offre du site allemand d'Amazon est intéressante. En effet, la Bose Soundlink Mini II, en version noire ou blanche, y est proposée au petit prix de 174,88 € (avec les frais de port). Et comme Bose rembourse 10€ sur ce modèle jusqu'au 15 janvier, la note n'est que de 164,88 € au final.



Malgré une compacité certaine (5,1 x 18 x 5,8 cm pour 670 grammes), la Soudlink Mini II de Bose est une des meilleures enceintes Bluetooth portable du marché. En effet, elle délivre un son d'excellente qualité, bien chargé en basses et très détaillé dans les aigus. Bien qu'elle ne soit pas compatible Apt-X, le rendu audio s'avère globalement bien équilibré et convient à de nombreux styles musicaux. On peut juste regretter une tendance à la saturation des basses à fort volume.

L'enceinte est dotée d'une batterie qui lui permet de fonctionner environ 8 heures à fort volume. Malgré l'absence du NFC, l'appairage avec un smartphone ou une tablette s'effectue simplement. L'enceinte est équipée du minimum vital en matière de touches de contrôle : on/off, volume, appairage Bluetooth et touche multifonction pour contrôler sa musique (pause, morceau suivant, morceau précédent). Cette dernière sert également à prendre un appel téléphonique en mode mains-libres (un micro est intégré à l'enceinte).

Jusqu'au 15 janvier 2017, Bose rembourse jusqu'à 30 € sur l'achat d'une enceinte Soundlink.

Jusqu'au 31 janvier 2017, Canon rembourse jusqu'à 200 € sur l'achat d'une sélection de produits.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10% sur l'achat d'une barre de son.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10 ou 20% sur l'achat d'une télévision.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 € sur l'achat d'un bracelet Gear Fit2.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 ou 50 € sur l'achat d'une montre Gear S2 ou Gear S3.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 100 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S7 ou S7 Edge.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung vous offre un bracelet supplémentaire pour l'achat d'une montre Gear S3.

Jusqu'au 13 mars 2017, Samsung rembourse jusqu'à 500 € sur l'achat d'un téléviseur et jusqu'à 1000 € pour l'achat simultanée d'une barre de son.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 ou 70 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab S2 9,7'' Wifi ou 4G.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S6 Edge.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 30 ou 45 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab A 10.1 2016 Wi-Fi ou 4G.