[Promo] Pack Asus à 500 € : un PC 15” + un Zenfone 2 Laser + Office 365 Famille

Pour l'achat du PC portable Asus X541UA-XX532T, vendu 499,99 €, Cdiscount offre le smartphone d'entrée de gamme Asus Zenfone 2 Lazer, d'une valeur d'environ 120 €. En bonus, Cdiscount une licence d'un an pour la suite Office 365 Famille (jusqu'à 5 postes), qui est en ce moment proposée par Microsoft à 79 €. L'économie totale est de 28%.

Le X541UA-XX532T est un ordinateur portable destiné à une utilisation bureautique quotidienne (Web, mail, photo, vidéo, etc.). Son processeur Intel Core i5 est associé à 4 Go de mémoire et à un disque dur de 1 To. L'écran de 15,6 a une définition HD (1 366 x 768 pixels). Le tout est complété par une Webcam, un lecteur de cartes mémoire microSDXC, des connecteurs VGA et HDMI, ainsi que trois ports USB (2.0, 3.0 et 3.1 de type C). Les modes de communication sans fil Wi-Fi n et Bluetooth 4 sont également de la partie.

Le Zenfone Lazer, quant à lui, est un smartphone d'entrée de gamme, destiné aux utilisateurs qui vont surtout téléphoner et avoir une utilisation réduite des fonctions d'Android. Il offre une surface d'affichage confortable (5 pouces) et une définition satisfaisante (1280 x 720 pixels). Son processeur à quatre cœurs, signé Qualcomm, fonctionne à 1,2 GHz. Associé à 2 Go de mémoire, il offre des performances limitées lorsqu'il s'agit de faire fonctionner des jeux gourmands. Toutefois, dans le cadre d'une utilisation basique, il s'en tire tout à fait correctement. L'espace de stockage est de 16 Go. Et si vraiment cela ne suffit pas, un lecteur de cartes microSD est présent. Pour le reste, le smartphone est équipé de deux capteurs, de 13 mégapixels (à l'arrière pour les photos) et de 5 mégapixels à l'avant (pour les selfies)

Et toujours

Sony MDR-ZX770BNB à 99,90 €

Grâce au code promo 8ED0-61NJ-KLPHUV, Materiel.net fait une remise de 30 € sur le prix de l'excellent casque Sony MDR-ZX770BNB, qui passe du coup sous la barre des 100 €. En temps normal, le casque est proposé aux environs de 130 €. La réduction est donc d'environ 23 %.

Bose Solo 15 Serie II à 349 €

Si vous désirez booster le son de votre téléviseur sans pour autant réaliser une installation complexe, le plateau audio Boso Solo 15 Serie II est proposé par Darty à 349 €, contre 499 € partout ailleurs. La livraison est offerte et vous pouvez rapporter l'appareil sous 15 jours s'il ne vous convient pas.

iPhone/iPad : un déluge de jeux en soldes sur l'AppStore

Les éditeurs de l’AppStore se plient en quatre pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année aux utilisateurs d’iPhone, iPad et iPod Touch. Leur cadeau ? Des réductions comme s’il en pleuvait sur des dizaines de jeux.

Cultura : 2 vidéo achetées = 3ème offerte et 5 vidéos pour 30 €

Ces deux offres proposées pour cette fin d'année par l'enseigne en ligne Cultura vous permet de faire votre sélection parmi 1800 références de Blu-ray et de DVD.

HP Pavilion X2 à 499,99 €

Cdiscount commercialise le PC portable HP Pavilion X2 12-b101nf à 499,99 € alors que son prix était jusqu'à maintenant de 699 €.

Creative Sound Blaster Roar 2 à 99,99 €

Creative a récemment baissé de façon très significative le prix de son enceinte Bluetooth portable Sound Blaster Roar 2. Elle est désormais proposée à 99,99 € et disponible en deux coloris : noir ou blanc.

Les réductions et offres de remboursement toujours en cours :

Jusqu'au 15 janvier 2017, Bose rembourse jusqu'à 30 € sur l'achat d'une enceinte Soundlink.

Jusqu'au 23 janvier 2017, Honor rembourse 30 € sur l'achat d'un smartphone Honor 6X.

Jusqu'au 31 janvier 2017, Canon rembourse jusqu'à 200 € sur l'achat d'une sélection de produits.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10% sur l'achat d'une barre de son.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10 ou 20% sur l'achat d'une télévision.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 € sur l'achat d'un bracelet Gear Fit2.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 ou 50 € sur l'achat d'une montre Gear S2 ou Gear S3.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 100 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S7 ou S7 Edge.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung vous offre un bracelet supplémentaire pour l'achat d'une montre Gear S3.

Jusqu'au 13 mars 2017, Samsung rembourse jusqu'à 500 € sur l'achat d'un téléviseur et jusqu'à 1000 € pour l'achat simultanée d'une barre de son.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 ou 70 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab S2 9,7'' Wifi ou 4G.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S6 Edge.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 30 ou 45 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab A 10.1 2016 Wi-Fi ou 4G.