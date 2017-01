[Promo] Drone Parrot Swing + Flypad à 91 €

Le site allemand d'Amazon propose le drone Parrot Swing, accompagné de la manette Flypad, au très bon prix de 84,03 € (soit 91,06 € avec les frais de port), alors qu'il faut généralement compter aux alentours de 140 € en France.

Le Swing de Parrot est un drone qui s'inspire du X-Wing de Star Wars, pour son design à quatre ailes, et de l'avion Harrier, pour son mode de fonctionnement. En effet, à l'instar du chasseur britannique, le Swing décolle à la verticale, comme les nombreux quadricoptères du marché, pour ensuite basculer et voler comme un avion traditionnel, avec une vitesse maximale de 30 km/heure. Très léger (73 grammes), l'appareil a une autonomie comprise entre 7 min (en mode quadricoptère) et 8 min 30 s (en mode avion). Il faut compter 30 minutes pour recharger complètement la batterie.

Le Swing peut être piloté grâce à une application tournant sur un smartphone ou une tablette. Dans ce cas, la portée maximale est de 20 mètres. Mais en utilisant le Flypad, relié au smartphone en Bluetooth, cette dernière passe à 60 mètres. Plusieurs boutons permettent de faire décoller l'appareil et de lui faire réaliser des acrobaties. Le différentes opérations liées au pilotage s'effectuent simplement. L'utilisation du Flypad les rend très intuitives.

