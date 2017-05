[Promo] La barre de son Bose Solo 5 à 205 €

Le site italien d'Amazon commercialise actuellement la petite barre de son Bose Solo 5 à 199,90 €, soit 204,38 € avec les frais de port. Sur les sites français, elle est proposée à 279 €. L'économie est donc de 27% !

La Solo 5 est une barre de son très compacte, puisqu'elle ne mesure que 54,8 x 7 x 8,6 cm. Elle n'en délivre pas moins un son de qualité, bien supérieure à celui d'une télévision, avec des basses bien présentes. Un mode dialogue peut être activé pour profiter de certains programmes dans les meilleures conditions. La puissance de la Solo 5 est suffisante pour une pièce de 20 à 25 mètres carrés.

La barre de son est dotée d'une connectivité réduite à des entrées numériques, optique et coaxiale, et à une prise jack 3,5 mm. La compatibilité Bluetooth simplifie quant à elle la communication avec les smartphones et les tablettes.

Enfin, la Solo 5 est livrée avec une télécommande dotée de touches permettant de modifier l'intensité des basses. Outre la barre de son, elle est en mesure de piloter votre télévision ou votre lecteur Blu-ray.

