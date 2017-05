[Promo] La Bose Soundlink Mini II à 165 €

Amazon propose actuellement l'enceinte Bluetooth Soundlink Mini II de Bose à seulement 165 € - pour le modèle gris perle - alors que son prix constaté dans les autres enseignes est généralement aux environs de 189 €. L'économie est donc de 13%.



Cette enceinte Bluetooth est très compacte (5,8 x 18 x 5 cm pour 670 grammes). Son boîtier en aluminium est design et séduisant, avec ses formes rectangulaires et ses boutons de contrôle. Ces derniers permettent en particulier de modifier le volume, d'appairer des appareils en Bluetooth. A l'arrière, on trouve une prise jack 3,5 mm et un connecteur microUSB pour recharger la batterie. Cette dernière est en mesure de fournir assez d'énergie pour écouter de la musique pendant environ huit heures, ce qui est satisfaisant.



Grâce à son micro, il est possible de répondre à un appel téléphonique sans sortir son smartphone de sa poche ou de son sac. Dans ce cas, l'enceinte annonce le numéro de l'appelant.



Le point fort de la Soundlink Mini II réside dans la qualité du son qu'elle restitue. Le son est assez puissant, compte tenu du petit gabarit de l'enceinte. Il s'avère également bien équilibré, avec des basses bien présentes et des aigus précis.







