[CES] Voitures autonomes : Bose planche sur des sièges à suspension adaptés

Bose est une entreprise connue pour sa diversité et sa présence dans beaucoup de domaines. Parmi ses différents produits, sans rapport direct avec l’audio, on notera le Bose Ride System avec ses Trucker Seats, des sièges avec un système de suspension adaptatif pour camions.



Cette technologie a été présentée pendant la conférence "Beyond Sound" de Bose au CES. L’entreprise prévoit de l'adapter pour les sièges de voitures autonomes. Des sièges équipés du système de suspensions Bose Ride permettraient « d’isoler le passager des vibrations de la route, des secousses et autres mouvements non désirés ».



Marc Mansell Vice-président de Bose disait en 2010 : « Notre système de suspension a déjà fait ses preuves et il peut améliorer l'expérience du passager de façon spectaculaire. » C’est ainsi dans cette même lignée qu’après les camions, Bose se lance dans des sièges spécialisés pour les voitures autonomes. L’idée serait : pourquoi se faire ballotter dans une voiture conduite par un robot alors qu’on pourrait se sentir comme dans son salon ?



La technologie monoaxe utilisée pour les camions sera transformée pour du multiaxe pour un meilleur confort du passager. Le projet n’est qu’au stade de concept, aucune date de sortie n’est communiquée. On en saura probablement plus après le CES.