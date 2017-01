Après 3 mois de test, Bouygues lance officiellement sa 4G box

Voilà plusieurs mois que Bouygues teste une nouvelle box internet, mais il ne s'agit pas d'un appareil comme les autres : cette box utilise le réseau 4G pour apporter le Web à celles et ceux qui ne peuvent y prétendre habituellement. L'opérateur vient de lancer officiellement la box en question.



L'idée derrière cette 4G box est de permettre à tout un chacun de se connecter de chez soi, surtout lorsque la connexion câblée est insuffisante. En conséquence, Bouygues promet de livrer du Web dans (presque) toute situation grâce à son réseau mobile. Fabriqué par Huawei, l'appareil fonctionne en Wi-Fi, supporte les normes 802.11b/g/n et son débit théorique est de 115 Mb/s. Jusqu'à 32 appareils peuvent s'y connecter simultanément. En revanche, il ne sera pas possible de faire appel à ses services ailleurs qu'à son domicile.



L'appareil devait concerner 10 millions de foyers à son lancement. Alors qu'on l'attendait à 27,99 €/mois, la 4G box s'affiche finalement au tarif de 29,99 €/mois, auquel il convient d'ajouter 3 €/mois pour la location de l'appareil, 19 € pour sa mise à disposition et 19 € de frais de résiliation. Le premier mois est offert. Date de lancement prévue : le 23 janvier prochain. Si vous souhaitez savoir si votre domicile est éligible à cette offre, rendez-vous dès lundi sur www.bouyguestelecom.fr.



