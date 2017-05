Fin du hors-forfait en Europe chez Bouygues Télécom

Depuis aujourd’hui, 29 mai, les clients mobile de Bouygues Télécom peuvent utiliser leurs forfaits depuis n’importe quel pays de l’Union européenne sans surcoût.

Ce n’est pas une fleur que l’opérateur accorde à ses abonnés, mais plutôt une mise en conformité avec la législation. Comme le stipule la Commission européenne, dès le 15 juin 2017 les opérateurs devront « supprimer les frais d’itinérance pour les voyageurs dans l’Union européenne. » À partir de cette date, « quand vous utiliserez votre appareil mobile alors que vous êtes en déplacement dans l'UE, vous paierez le même prix que quand vous vous trouvez dans votre pays. »



Appels, SMS, MMS et navigation Internet sont compris dans ce plan d’abolition des frais d’itinérance. Free Mobile a été le premier à franchir le pas en mars dernier en ajoutant aux pays de l’Union européenne les États-Unis, le Canada, Israël et l’Australie. Autant de destinations supplémentaires où ses abonnés peuvent désormais utiliser leurs forfaits comme en France.



De son côté, Bouygues Télécom se limite aux prérogatives de la Commission européenne. Seuls les clients de ses offres Sensation, les plus onéreuses, ont un petit bonus avec la suppression de leur itinérance aux États-Unis.



Les autres opérateurs se sont mis en ordre de marche. SFR a déjà supprimé le roaming de ses forfaits RED et Orange a basculé toutes ses offres depuis le 18 mai.