Les bracelets connectés bientôt remboursés par la Sécu ?

Deux députées, Corinne Erhel (PS) et Laure de la Raudière (LR), viennent de présenter un rapport sur les objets connectés, dans lequel elles analysent notamment les usages de ces derniers en France. Constatant que ces appareils sont principalement populaires auprès des « catégories socioprofessionnelles supérieures, jeunes, urbains », elles cherchent des moyens de les rendre utiles et accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Au-delà du gadget, un bracelet connecté peut avoir une fonction de suivi de l’activité physique et de la santé de son porteur, qui peut le rendre utile pour de nombreux usages. Aussi, à travers les 20 recommandations de leur rapport, les deux députées qui en sont à l’origine proposent la prise en charge « au moins partiellement » par la Sécurité sociale de ces bracelets connectés, ce qui les rendrait accessibles à un plus grand nombre. Premières personnes visées par l’idée : « les populations fragiles ou particulièrement exposées à des risques sanitaires », avec en tête les personnes âgées.

Reste à savoir quels appareils pourraient être spécifiquement concernés par une telle mesure, ou encore dans quelles mesures un utilisateur pourrait être éligible à un remboursement. On imagine en effet que pour y avoir droit, une personne pourrait avoir à partager les données de santé collectées par son bracelet.



