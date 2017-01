Bryan Singer travaille sur une mystérieuse série X-Men

Selon le site Variety, la Fox vient officiellement de commander une toute nouvelle série TV exploitant l'univers des X-Men. Après Legion, qui s'apprête à être diffusé sur la chaîne américaine, il semble que les mutants n'ont pas fini de faire parler d'eux, que ce soit sur le petit ou le grand écran.



Bien que le titre de la série reste totalement inconnu, il y a une chose dont est sûr : la nouvelle série sur laquelle planche actuellement la Fox évoluera bien dans l'univers des X-Men. La Fox a d’ores et déjà commandé un épisode pilote à Bryan Singer, lui qui a réalisé plus de la moitié des films de la franchise X-Men sur grand écran. Et en guise de showrunner, on retrouvera Matt Nix, le créateur de la série Burn Notices. On sait également que la série racontera les mésaventures d'un couple qui découvre que ses enfants sont des mutants. La Fox travaille avec Marvel Studios sur le projet et la série devrait évoluer dans le même univers que les films. Ne reste plus qu'à connaître le titre exact de la série et sa date de diffusion.



Dans le même temps, la Fox diffusera prochainement une autre série liée X-Men : Legion. Si la série ne se déroule pas dans le même univers que les différents films (X-Men, Wolverine, Deadpool...), elle exploite cependant le monde mutant si bien connu des amateurs de comics. Dans les BD Marvel, David Haller n'est autre que le fils du Professeur Xavier, le chef des X-Men. Capable d'altérer la réalité, il souffre de personnalités multiples et « entend des voix ». La série TV, qui reprend en partie le pitch des comics, sera diffusée à compter du 8 février 2017 et compte 8 épisodes.