Comment planter iOS 10 avec le Centre de Contrôle ?

Un bug récent touche le Centre de Contrôle d’iOS 10. Toutes les versions semblent concernées jusqu’à la bêta de la 10.3.2.

Repéré par le site italien AmiciApple, ce problème technique mène au plantage de l’appareil. Pour le déclencher, il faut accéder au Centre de Contrôle d’iOS en tirant sa fenêtre vers le haut. Là, il est nécessaire d’appuyer simultanément sur l’une des options de la barre basse (alarme, calculatrice ou APN), Night Shift et AirDrop.



La reproduction de ce bug monopolise donc trois doigts, ce qui sort du cadre de l’utilisation habituelle d’un iPhone ou d’un iPad. En réalité, il ne peut être effectué accidentellement.



Il peut être utile de s’y reprendre à plusieurs fois, le bug ne se manifestant pas obligatoirement au premier essai. Si c’est le cas, l’écran freeze immédiatement. Plus aucune action n’est possible. Bloqué, iOS entame alors son cycle de reboot. Une opération courte qui ne correspond pas à un redémarrage classique. Si l’iPhone ou l’iPad touché ne redémarre pas automatiquement, il faut passer en manuel en pressant longuement le bouton Power de l’appareil.



Ce bug n’est pas un problème majeur. Il sera peut-être corrigé par Apple dans une future mise à jour. Pour l’instant, le constructeur ne s’est pas exprimé.