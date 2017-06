La nouvelle cafetière Bosch est remplie de technologie

Le nouveau modèle de cafetière à broyeur de Bosch, la VeroAroma 700, est destiné à confirmer son image haut de gamme grâce à la technologie qui embarquée. Cette machine à café de 15 bars de pression s’avère très simple d’utilisation et il est possible de personnaliser les recettes.



Si la plupart des machines à café disposent de broyeur en acier, la VeroAroma 700 en a un en céramique. Celui-ci devrait s'user moins vite et assurer une saveur optimale. Cependant, elle dispose d’un seul bac à grain et non deux, ce qui aurait permis de choisir différentes saveurs. Quant à la buse de distribution, celle-ci a la capacité de préparer deux cafés en même temps.



Côté technique, principale nouveauté de la VeroAroma est la fonction “OneTouch” : celle-ci assure un accès direct pour permettre la préparation des boissons lactées. D’autre part, toutes les touches de la cafetière sont accessibles au premier coup d'œil, ce qui vous dispense de faire défiler les différentes boissons préenregistrées dans la machine sur son écran LCD. La fonction “Double Shot” permet au café de s’adapter à vos envies en doublant la dose de café tout en conservant le même volume d'eau utilisé. Enfin, le système intégré “SensoFlow” permet à la machine de ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire avec une température qui variera entre 90°C et 96°C.



Son prix tourne autour de 1200€ et place bien entendu la VeroAroma 700 dans la catégorie très haut de gamme des cafetières grand public.