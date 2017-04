Call of duty WW2, c'est confirmé !

C’est maintenant officiel. Call of duty WW2 arrivera d’ici la fin de l’année avec une thématique tournant autour de la seconde guerre mondiale. Activision réalise ainsi un retour aux sources puisque le premier volet de la franchise sorti en 2013 se consacrait également à ce conflit historique. Si Call of Duty: Ghosts a été développé par le studio Infinity Ward, cette prochaine version est une mouture du studio Sledgehammer Games qui propose un mode multijoueur révisé et un tout autre scénario.

En effet, le site CharlieIntel a découvert une photo d’un exemplaire de Call of duty WW2 qui a fait le tour d'internet. On apprend que la bataille historique de la Normandie sera au rendez-vous. Le joueur combattra également sur certains fronts d’Europe qui ont été décisifs pour le dénouement de la seconde guerre mondiale. Concernant le mode multijoueur, Activision promet de « nouvelles façons passionnantes d'interagir et de socialiser » avec ses amis et la communauté Call of Duty.

À en croire cette fuite, une précommande du jeu donnerait droit à une version bêta fermée avant la date de sortie de Call of duty WW2 prévue pour le 3 novembre 2017. Ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. Pour être définitivement fixé sur la question, il faudra attendre le premier trailer attendu le 26 avril.