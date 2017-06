Surveiller son doux foyer pendant son absence est une tâche qui n’est plus aussi coûteuse qu’avant, et c’est principalement dû aux caméras IP. Ces petits appareils se veulent aussi discrets que vigilants, et vous promettent de garder un oeil sur votre domicile pendant que vous n’y êtes pas, à l’affut de tout mouvement suspect. Mais que valent ces caméras d’un genre spécial, et comment choisir la sienne ? Voici un comparatif pour s’y retrouver.

>>> Caméra de surveillance IP : quelle est la meilleure ?