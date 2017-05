Canal+ va diffuser en exclusivité les séries Showtime

Suite à un récent accord signé entre Canal+ et Showtime, le groupe de Vincent Bolloré va détenir les droits de diffusion de certaines séries TV à succès, parmi lesquelles la nouvelle saison de Twin Peaks.



Après OCS qui a signé un contrat d'exclusivité avec HBO et qui profite donc de l'intégralité de son catalogue, c'est au tour de Canal+ de s'entendre avec un grand groupe américain pour diffuser en exclusivité ses séries TV. CBS Corporation, propriétaire de Showtime, vient en effet de signer un contrat d'exclusivité pour récupérer les séries de la chaîne de télévision payante. A son catalogue, Showtime recense des programmes comme The Affair, Ray Donovan, Nurse Jackie, ou encore Dexter et Californication. Et ce sont justement certaines des séries que pourra diffuser Canal+, qui précise que l'accord porte en réalité sur « des centaines issues du catalogue de Showtime. »



En outre, Canal+ disposera également des droits d'exclusivité sur un minimum de « 10 séries actuelles et à venir ». Le coup d'envoi de ce nouvel accord aura lieu dès le 22 mai : le groupe Canal+ retransmettra les nouveaux épisodes de Twin Peaks, 26 ans après l'arrêt de la deuxième saison. La chaîne pourra programmer la 3e saison dès le lendemain de sa diffusion aux États-Unis. Reste à savoir si toutes les séries en question vont disparaître du catalogue des diffuseurs concurrents en France (comme Netflix qui dispose par exemple des droits sur Californication ou Dexter).



>> Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?