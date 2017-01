[CES] Canon présente son nouveau G9 X Mark II

Canon ajoute un nouvel appareil à ses PowerShot de Série G, le G9 X Mark II. Compact, léger et facile à transporter, il est doté d’un capteur de 20,1 Mpx, utilise un système de double stabilisation et s’appuie aussi sur une connexion Bluetooth. Grâce à son écran LCD tactile, les différentes mises au point sont faciles à réaliser.

Le G9 X Mark II améliore la précision des images

Le constructeur japonais a intégré un processeur DIGIC 7 et un capteur CMOS, cette combinaison améliore la performance de l’appareil. Il parvient à enregistrer 8.2 images par seconde et la présence d’une double stabilisation rassure le photographe qui peut capturer une scène inédite sans préparation. Par ailleurs, le zoom optique convient particulièrement pour la réalisation des portraits.

Doté d’une large ouverture (f/2), le zoom contribue à la qualité des images, même lorsque la luminosité est insuffisante. Par contre, si elle est trop forte, l’Auto ND limite la surexposition. Le G9 X Mark II enregistre aussi de bonnes vidéos. Le DIGIC 7 assure une bonne détection des sujets et l’appareil atteint aussi une qualité Full HD.

Canon propose un appareil connecté qui peut s’appuyer sur le Bluetooth, le Wi-Fi et la NFC. Transférer les images vers un autre support est plus rapide et on peut aussi contrôler le G9 X Mark II à distance. L’appareil arrivera sur le marché en février prochain et il coûtera 489 euros.

>>> Lire aussi : comment choisir son appareil photo (compact, reflex, hybride) ?