Canon : un mirrorless plein format en 2018 ?

Depuis plusieurs mois maintenant, Sony mène la danse en matière d'Appareils photo hybrides avec Alpha 7R II ou encore l’Alpha 9. Face à cette suprématie, Cannon préparerait déjà la riposte d’après canonrumors.

L’entreprise japonaise travaillerait sur un nouvel appareil photo mirrorless plein format. Selon les indiscrétions, son lancement serait programmé pour l’édition 2018 du salon Photokina. Si l’information se révèle exacte, il faudrait attendre plus d’un an avant que Cannon impose son modèle sur le marché. Et les arguments ne manqueraient pas pour rivaliser avec les modèles actuels. L’appareil photo en gestation disposerait ainsi d’une monture native EF, d’un support pour la capture de vidéo en 4K et d’un nouveau capteur photo. Les prochains mois devraient distiller leur lot de rumeurs en attendant donc une annonce probable à al rentrée prochaine.

