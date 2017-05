[Promo] L'excellent casque anti-bruit Bose QC35 à 307 €

Alors qu'il est généralement commercialisé aux alentours de 379 €, l'excellent casque anti-bruit QC35 de Bose est proposé par le site allemand d'Amazon à seulement 307,42 € frais de port compris.

Le QuietComfort35 (ou QC35) est le casque anti-bruit haut de gamme Bose. Il fonctionne sans fil grâce au Bluetooth et intègre un dispositif d'annulation des bruits ambiants. Ce dernier est l'un des plus efficace du marché. Une fois activé, l'utilisateur se retrouve dans une sorte de bulle sourde où il peut profiter pleinement de sa musique. De plus, le casque s'avère très confortable, ce qui facilite son utilisation sur de longues périodes.

La qualité audio délivrée par le QC35 est également excellente, aussi bien en mode sans fil qu'en mode filaire, avec des basses bien présentes. La batterie du casque assure une autonomie d'environ 20 heures en Bluetooth, avec le système anti-bruit activé. Il peut également fonctionner en mode filaire pendant environ 40 heures. Pour le reste, le QC35 intègre un kit main libre pour converser dans les meilleures conditions possibles quand vous recevez un coup de fil.