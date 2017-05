Carpool Karaoke arrive sur Apple Music dès le 8 août !

Apple Music a enfin annoncé la date de lancement de son Carpool Karaoke. Le "nouveau" programme original d’Apple est une adaptation de l’émission phare animée par James Corden sur le Late Late Show aux États-Unis.

Les fans de l’émission seront heureux d’apprendre qu’ils pourront découvrir leurs célébrités préférées pousser la chansonnette sur Apple Music dès le 8 août prochain. Carpool Karaoke avait déjà été repoussé deux fois pour des raisons qui restent inconnues. Initialement prévue en mars, la série avait été repoussée en avril pour être enfin lancée en août prochain.

Carpool Karaoke sur Apple Music comptera 16 épisodes. Parmi les célébrités attendues on retrouve Will Smith, Ariana Grande, John Legend, Alicia Keys…etc. Les célébrités ne seront pas toujours accueillies par James Corden qui laissera parfois sa place à des vedettes du show-business.

Apple Music compte bien sur ce type de nouveau contenu original pour attirer un public plus jeune. Dans le même registre, le service de streaming proposera également une autre émission baptisée « Planet of the Apps » dont la date de diffusion reste encore inconnue.



