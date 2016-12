Carrie Fisher est décédée, adieu princesse Leia

Carrie Fisher, la célèbre actrice et inoubliable interprète de la princesse Leia est décédé ce matin à l’âge de 60 ans. Elle avait été victime d’une crise cardiaque ce vendredi lors du vol Londres-Los Angeles. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa fille Billie Lourd en fin de journée.

L’incarnation de la princesse Leia

La fille du crooner Eddie Fisher et de l’actrice Debbie Reynolds s’est évidemment illustrée dans la première trilogie Star Wars en incarnant le personnage emblématique de la princesse Leia. Revenue sur le devant de la scène avec Star Wars VII : le réveil de la Force elle était considérée comme une actrice culte et une icône de la pop culture. C’est ce qu’à confirmé le porte parole de la famille Fisher dans le communiqué officiel annonçant sa disparition : « Elle était aimée par le monde et va terriblement nous manquer. Toute sa famille vous remercie pour vos pensées et vos prières ».



