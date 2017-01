Faut-il une carte mère super chère pour bien overclocker son PC ?

Pour overclocker son PC de manière convenable, on a tendance à penser qu'il faut sélectionner ses composants aux petits oignons et surtout... Mettre la main à la poche. Nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont voulu en avoir le cœur net : ils ont retenu 4 modèles de cartes mères, deux d'entrée de gamme, et deux autres situées dans le haut du panier. Ils ont soumis les différents modèles à toute une batterie de tests et vous livrent donc leurs conclusions :

>> Test : faut-il une carte mère hors de prix pour un bon overclocking ?