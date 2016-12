La carte du Zelda original imprimée en 3D

L’impression 3D offre plusieurs possibilités. Un passionné a ainsi imprimé une carte du premier volet de Zelda. Selon les informations disponibles, la conception a été réalisée sous Minecraft et l’œuvre a requis 24 heures d’impression.

Une carte détaillée de La Légende de Zelda

Pour signaler la localisation d’un donjon ou d’un secret, les joueurs dessinaient leurs propres cartes. Depuis la première sortie du jeu sur NES (1986), les croquis se sont multipliés. Maintenant, les nouvelles technologies comme l’impression 3D offrent d’autres alternatives. D’après un reportage réalisé par Retro Gaming Mag, le groupe Facebook Trade Sell Collect Retro a vendu une réplique en 3D de la carte du jeu.

Willard McFarland a acheté cette œuvre pour 100 dollars et il a fourni plus de détails sur sa réalisation. Selon lui, le dessinateur s’est appuyé sur Minecraft pour la conception et cette étape a duré six mois. Quand la version numérique fut prête, il a utilisé une imprimante 3D pour le matérialiser. L’impression a duré 24 heures et six heures supplémentaires étaient également nécessaires pour peindre l’ensemble.

L’acheteur a envoyé des images hautes résolutions à Mike Matei, le producteur de web série. Un agrandissement montre que les détails sont particulièrement fidèles. On peut ainsi distinguer les différents donjons, le cimetière, les petites entrées du tunnel ainsi que les quais fluviaux.

>>> Lire aussi : Breathe of the Wild : le nouveau Zelda a droit à sa bande-annonce