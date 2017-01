[CES] Casio lance l'une des premières montres sous Android Wear 2.0

Basé sur le même schéma que son modèle WSD-F10 de l’année dernière, Casio revient cette année avec une nouvelle smartwatch, la Prot-Tek WSD-F20.



Si une chose manquait sur la précédente montre connectée de Casio, c’était bien un GPS. Une spécificité qui ne sera pas négligée cette fois-ci pour la WSD-F20. Il sera également possible de télécharger des cartes sur Mapbox pour ensuite les utiliser en mode hors ligne avec le fameux GPS. Les données de ce dernier pour aussi être utilisées via “l’activity app” afin de garder un tracé (avec détails sur Kilométrages, etc.) du chemin parcouru pendant une randonnée à pied, un circuit en vélo, une excursion en kayak et autre. Un grand pas vers l’indépendance de l’appareil en cas de non-connexion directe avec un smartphone. Concernant son design, le WSD-F20 ressemble à une version un peu moins arrondie et lisse du modèle de l’année dernière, avec des couleurs un peu plus discrètes. Il semblerait aussi qu’elle soit dotée d’une lunette plus solide et plus sécurisante.



L’un des points les plus intéressants est que la nouvelle montre intelligente de Casio aura pour système d’exploitation Android Wear 2.0. Elle sera ainsi l’une des premières à utiliser cet OS.



La Casio Pro-Tek WSD-F20 devrait se montrer en boutique le 21 avril 2017 et son prix est annoncé autour des 480 euros.