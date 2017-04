Google sort un casque Bluetooth... pour ses employés

Un casque Google a été repéré lors de son passage entre les mains de la FCC, l’équivalent américain de l’Arcep, notre gendarme des télécoms.

Google se lancerait-il dans la production d’un casque audio ? Non, du tout. Comme l’explique une source d’Android Police, il ne s’agit que d’un produit destiné aux seuls employés de Google.



La firme de Mountain View a pour habitude de distribuer des casques à son personnel. L’actuelle version, que l’on peut voir ci-dessus, commence à dater. Aussi, Google a tout simplement décidé de la mettre à jour avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. Exit le câble, le nouveau casque de Google sera Bluetooth.



Les fans seront déçus de ne pouvoir mettre la main dessus, mais ils auront d’aussi bons voire de meilleurs choix dans les gammes commerciales avec des produits Bluetooth et antibruit, par exemple.

