UrbanEars dévoile le Plattan 2, son nouveau casque à moins de 50€

Fondé en 2009, UrbanEars a déclaré avoir écoulé plus de 3 millions de casques depuis sa création. Et le constructeur continue sur sa lancée en donnant suite à sa gamme d’écouteurs Plattan. Récemment, la société suédoise a dévoilé une nouvelle version de ces écouteurs phares : le Plattan 2.

Design classique avec un son plus agréable

Bien que visuellement similaire à ses prédécesseurs, avec un style minimaliste, Plattan 2 se distingue par de nouvelles mousses plus isolantes et plus douces ainsi que de nouvelles « charnières 3D ». Le casque audio dispose de la fonction Zoundplug qui permet de partager la musique avec un ami ou d’autres écouteurs Zoundplug, grâce à un port de sortie audio.

Quant à la qualité audio, le Plattan 2 a une réponse en fréquence améliorée. Les fréquences graves sont plus poussées et profondes allant avec des aigus très clairs.Mais UrbanEars a encore du travail avec les médiums, puisque certains sons d’instruments ont tendance à se perdre à des volumes plus élevés.

La société suédoise propose son nouveau casque à 49 €. Plattan 2 est disponible sur le site web d’UrbanEars et se décline en sept couleurs : bleu neige, rose poudré, blanc, noir, gris foncé, rouge tomate et indigo.

