Dark Vador vend son casque en or pour un million de dollars

Un casque de Dark Vader en or sera vendu au Japon pour le prix d’un million de dollars. Cette réplique exacte a été initiée par le bijoutier Ginza Tanaka à Tokyo. Elle entre dans le cadre du 40e anniversaire des guerres des étoiles. En effet, le premier opus intitulé Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir est sorti au cinéma en 1977. Depuis, Dark Vador est devenu l’un des méchants les plus célèbres de la science-fiction.



Cette réplique est fabriquée en or 24 carats. Elle est bien évidemment destinée aux collectionneurs, et pèse près de 14 kg. Pour prendre possession de cette pièce unique, il faut se rendre dans le magasin de Ginza Tanaka à Tokyo le 4 mai, une date baptisée journée Star Wars par les fans. Si le casque de Dark Vador est bien le produit phare de l’évènement, il existe cependant des pièces en or célébrant l’univers Star Wars. Le tarif varie de 980 £ (1.160 euros environ) à 8.400 £ (9.940 euros environ) selon le produit.



Ginza Tanaka célèbre cette année son 125e anniversaire. Le bijoutier a acquis une certaine expérience en ce qui concerne le travail de l’or et il n’est pas surprenant que The Pokémon Company ait fait appel à ses services en 2016.



