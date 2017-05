[Promo] Le Parrot Zik 3 + chargeur à induction à 205 €

L'excellent casque Bluetooth anti-bruit Zik 3 de Parrot est actuellement proposé par Amazon à 204,99 € (modèle noir grené ou surpiqué, avec son chargeur à induction). Les autres coloris sont disponibles à des prix compris entre 201 et 287 €.

Le casque Zik de Parrot arbore un design sophistiqué et organique. Ne pesant que 268 grammes, ce modèle fermé circum-aural s'avère très confortable. Il est compatible Bluetooth / NFC et a l'originalité d'intégrer un mode anti-bruit très performant. Ce dernier est paramétrable via une application pour smartphones, qui permet d'activer quatre modes anti-bruit efficaces. Elle permet également de modifier le rendu audio grâce à un égaliseur et d'activer des effets de spatialisation du son, afin de retrouver l'ambiance d'une salle de concert par exemple. Tout cela se traduit par une excellente qualité audio, qui convient pour de nombreux styles musicaux.

Comme ses deux prédécesseurs, le Zik 3 est équipé - sur son oreillette droite - d'une zone sur laquelle il suffit de faire glisser son doigt pour modifier le volume, changer de piste audio, de mettre en pause ou de répondre à un appel. D'autre part, un capteur de pression détecte si vous enlevez le casque afin de mettre automatiquement la musique en pause.

La batterie - qui assure le fonctionnement sans fil et le système de réduction de bruit - procure une autonomie d'environ 6 à 8 heures. Et si elle est complètement déchargée, le casque peut continuer de fonctionner avec un câble audio.





>>> Lire : [Test] Parrot Zik 3 : on craque ou pas ?



>>> Lire : Comparatif de casques anti-bruit : quel est le meilleur ?