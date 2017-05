[Promo] L'excellent casque Sony MDR-1A à 99 €

Le MDR-1A est un casque filaire de type circum-aural signé Sony. Il est actuellement en vente sur Amazon à seulement 99 €, alors qu'on le trouve à 139 € dans les autres boutiques en ligne. L'offre est valable jusqu'à minuit. Ce modèle a été conçu par Sony pour diffuser dans les meilleures condition possibles les fichiers audio en haute définition (24 bits/192 KHz).



Ses larges coussinets en cuir souple sont très confortables et isolent plutôt bien des bruits environnants. L'arceau étant lui aussi agréable, le casque peut être utilisé plusieurs heures sans que la pression sur les oreilles ne soit trop fatigante.



Le MDR-1A tient ses promesses pour ce qui est de la qualité audio. Le son est très précis et équilibré. Les basses sont bien présentes et les aigus détaillés à souhait. Le casque convient donc pour tous les types musicaux.



Le casque est livré avec une housse de transport (les oreillettes pivotent pour faciliter le rangement) et deux câbles audio de 1,2 m, avec et sans micro et télécommande.







